  Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

  • 8 дек 2025 | 12:28
  • 553
  • 0
Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

Българският старши треньор на Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов остана доволен от представянето през първото полувреме при поражението с 1:2 от Трабзонспор в 15-ия кръг на Суперлигата, като отбеляза грешките след почивката. Поражението на собствен терен е първо у дома този сезон и общо трето в първенството, но въпреки него „жълто-червените“ остават на 4-о място в класирането с 26 точки. Гостите от Трабзонспор пък остават 2-и с 34 точки, на 2 от лидера Галатасарай.

"Беше труден мач. През първото полувреме бяхме по-добре от тактическа гледна точка и не дадохме никакви шансове на противника. В последните минути имахме добра възможност да вкараме, но Бокеле пропусна да се разпише, след като техният вратар се размина с центриране", започна Стоилов анализа си за мача пред клубната телевизия на Гьозтепе.

"През второто полувреме – както предупреждавах и преди мача, нашите съперници се възползваха максимално от нашите грешки. Вече след като изоставахме с 0:2, създадохме многобройни шансове. Отбелязахме красив гол, но след него пропиляхме 5-6 чисти положения за втори, изравнителен гол.

Трабзонспор нанесе домакинско поражение на Гьозтепе на Мъри Стоилов и се доближи на две точки от Галатасарай
Трабзонспор нанесе домакинско поражение на Гьозтепе на Мъри Стоилов и се доближи на две точки от Галатасарай

Проблемите ни в последната третина продължават. Не можеш да си позволиш да правиш грешки срещу отбор като Трабзонспор. Трябва да се възползваш от създадените възможности, но ние не успяхме да го направим. През второто полувреме се борихме до края благодарение на фантастичната атмосфера, създадена от нашите фенове, но за съжаление не постигнахме желания резултат", обясни Стоилов.

Снимки: Imago

