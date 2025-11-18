Популярни
  Кюрасао
  2. Кюрасао
  Кюрасао на прага на исторически успех без нито един национал, роден в страната

  • 18 ное 2025 | 14:55
  • 276
  • 0
Кюрасао е на една малка крачка от това да направи история! Отборът, воден от Дик Адвокаат, който трябваше да напусне лагера по семейни причини, е само на едно равенство от това да си осигури за първи път участие на Световно първенство. Това би направило страната най-малката по брой население (158 000 души), участвала някога в надпреварата, изпреварвайки Исландия (391 000, настоящ рекордьор) и Кабо Верде (185 000).

Решителният мач е в ранните часове на сряда в Ямайка. На гостите е важно да не загуби, докато домакините трябва да спечелят, за да откраднат първото място в група B от последния си съперник в тази квалификационна фаза за Мондиал 2026.

Дори и да останат втори, футболистите на Кюрасао ще имат още един шанс за класиране - през плейоф през март 2026 г.

Въпреки това, има една любопитна ситуация, която може да е безпрецедентна: ако Кюрасао успее да извоюва така желаното класиране, това ще се случи без нито един национал, роден в самата страна! Поради близостта си в миналото с Нидерландия всички граждани на Кюрасао притежават нидерландски паспорти и всички 24 футболисти, повикани от селекционера (също нидерландец и бивш треньор на “лалетата” три пъти), са родени в Европа.

„Има много играчи, които мечтаеха един ден да играят за Нидерландия. Някои вече са на 23, 24 или 25 години и вече не мислят за националния отбор. Трябва да им дадем шанс“, обясни при дебюта си Адвокаат, визирайки Ришедли Базур и Джъстин Клуйверт.

„В продължение на година и половина ме притискаха много относно някои играчи, които все още смятаха, че могат да облекат фланелката на Нидерландия, но за щастие, те избраха Кюрасао“, каза Адвокаат.

„Горд съм. Имам много роднини в Кюрасао и достигането до Световното първенство е огромно преживяване. Не може да се сравнява с играта в младежките национални отбори. Много съм развълнуван от това, което предстои“, увери Армандо Обиспо от ПСВ.

