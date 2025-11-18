Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Япония
  Кейсуке Хонда: Япония има потенциал да спечели световната титла

Кейсуке Хонда: Япония има потенциал да спечели световната титла

  • 18 ное 2025 | 12:51
  • 304
  • 4
Кейсуке Хонда: Япония има потенциал да спечели световната титла

Япония има всички шансове да спечели световната титла, заяви бившият футболен национал Кейсуке Хонда. Азиатците вече си осигуриха място на Мондиал 2026, а преди четири години в Катар спечелиха мачове срещу европейските колоси Испания и Германия по пътя към осминафиналите.

"Отборът ни има потенциал за топ 4, а може би дори и за титла. Няма нищо невъзможно. В момента разполагаме с качествени футболисти и им стискам палци да го направят", заяви бившият халф, който прекрати кариерата си през миналата година и заработи в сферата на бизнеса. 

Хонда има 98 мача за националния отбор на Япония, с който е играл на световните финали в Република Южна Африка 2010 и в Бразилия 2014.  

"Сега вече имам различни мечти. Целя да се наредя сред най-добрите инвеститори в глобален мащаб и евентуално да стана най-добрия треньор в света. Това означава, че трябва да спечеля световна титла", каза още Хонда.

