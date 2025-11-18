Обявиха финалистите за наградата "Феърплей“ в атлетиката

Световната атлетика обяви имената на тримата финалисти за Международната награда "Феърплей“, която ще бъде връчена като част от Световните атлетически награди за 2025 г.

По-рано тази година Международният комитет по феърплей (CIFP), в партньорство със Световната атлетика, покани фенове от цял свят да номинират моменти, които олицетворяват честната игра, с цел да бъде отличен един изключителен спортист или момент.

Специално жури беше съставено, за да разгледа номинациите, а сега феновете могат да гласуват за своя фаворит сред избраните моменти чрез социалните мрежи на Световната атлетика. Техният вот ще бъде комбиниран с гласовете на членовете на журито, за да се определи крайният победител. Името на лауреата ще бъде обявено на 29 ноември.

Финалисти

Емануил Каралис

Емануил Каралис демонстрира уважение и приятелство по време на цялото състезание в овчарския скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Той подкрепяше своите съперници след паданията им, връщаше им прътовете, насърчаваше публиката и отдели време да благодари на официалните лица. По-рано през сезона Каралис също показа истински спортен дух, като се съгласи да сподели златния медал с Мено Влон на Европейското първенство в зала.

Джош Кър

Джош Кър, който беше решен да завърши финала на 1500 метра на Световното първенство в Токио 25 въпреки контузия, доказа своята отдаденост към феновете, като след състезанията си отделяше време за автографи и селфита. Той също така подари своите шпайкове на привърженици.

Тим Ван Де Велде

Тим Ван Де Велде реши да помогне на контузения атлет Карлос Сан Мартин да пресече финалната линия по време на 3000 метра стийпълчейз на Световното първенство в Токио 25. Той направи това с пълното съзнание, че може да бъде дисквалифициран – една истинска демонстрация на спортсменство и човечност.

CIFP е създаден преди повече от 60 години, за да насърчава принципите на честната игра в спорта: лоялна конкуренция, уважение, приятелство, отборен дух, равенство и спорт без допинг. Комитетът отличава онези, които спазват писаните и неписаните правила на спорта, включващи почтеност, солидарност, толерантност, грижа, съвършенство и радост, и които дават пример на останалите както на терена, така и извън него. Първото сътрудничество на CIFP със Световната атлетика датира от Световното първенство по лека атлетика в Париж през 2003 г. Оттогава са връчени дванадесет награди.



Колаж: worldathletics.org