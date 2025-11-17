Семейството на овчарския скок – Емануил Каралис

Спечелването на световен медал е нещо специално, но да го направиш, заобиколен от семейство, издига преживяването на съвсем друго ниво. На Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 Емануил Каралис си осигури сребро в състезание с рекордна дълбочина. Стандартът беше висок, както и нивото на подкрепа от "семейството на овчарския скок“.

"Пътуваме заедно, храним се заедно, състезаваме се заедно – ние сме семейство“, каза той в ексклузивно видео за World Athletics.

"Правим заедно това, което обичаме най-много. За мен това е най-важното нещо. Имаме този термин – нарича се "семейството на овчарския скок“. Искам да запазя нашето семейство в овчарския скок близко“, добави той.

Приятелството беше очевидно в Токио, където Арманд Дуплантис се извиси до 6.30 м, за да спечели златото и да постави 14-тия световен рекорд в кариерата си. Каралис преодоля 6.00 м, за да си осигури среброто, а Къртис Маршал премина над 5.95 м, за да грабне бронза след сравняване на опитите.

Това беше първият път, в който седем атлети преодоляват 5.90 м или повече в едно състезание, и първият път, в който 5.95 м не са достатъчни за медал.

"Знаех, че ще бъде хубава битка. В началото бях нервен, защото съм участвал на четири световни първенства и не бях стигал до финал.“

Видео материалът зад кулисите проследява пътя му в Токио – от квалификацията и стаята за състезатели до финала и церемонията по награждаването.

Споделяйки впечатления от преживяването си в стаята за състезатели и за другарството, Каралис обяснява: "Изобщо не говорим за състезанието, а за каквото и да е. Просто се забавляваме и се наслаждаваме, защото знаем, че излизаме да правим това, което обичаме най-много.“

Гръцката звезда разсъждава и върху отношенията си с Дуплантис – от Световното първенство за юноши под 18 години в Кали през 2015 г., където Дуплантис взе злато, а Каралис бронз, до първия си финал на световно първенство в Токио десетилетие по-късно.

"С Мондо сме приятели, добри приятели – ние сме семейство“, казва Каралис, който е заснет да тренира спринтови стартове със Сам Кендрикс, преди Дуплантис да атакува последния си световен рекорд в Токио, за да видят кой ще изтича пръв да го поздрави.

"Всички знаеха, че тази вечер е вечерта, в която той ще успее. Казах му: "Мондо, хайде сега. Просто го направи и да се прибираме.“

"А той отвърна: „Гледай сега.“

Дуплантис успя да преодолее 6.30 м при третия си и последен опит, а именно Каралис стигна пръв до него, докато цялото семейство на овчарския скок се събра да празнува.

"Беше като голямо парти. Той скочи, ние се втурнахме – бяхме толкова щастливи за него. Беше невероятен момент, който споделихме заедно.

Това са моментите, които остават – приятелството, всички тези невероятни мигове, които имаш с тези момчета. Приятелството, любовта и съпричастността – това е най-важният медал, който някога съм печелил в цялата си кариера.“

Интервю на Марта Горчинска за World Athletics