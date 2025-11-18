Даниел Наумов се завръща в игра

Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов ще се завърне под рамката на тима за гостуването на ЦСКА, твърди "Тема спорт". 27-годишният страж пропусна победата над Добруджа (2:1). На негово място срещу новака в елита бе Християн Славков.

Причината за отсъствието му бе ударът с бутилка в главата му по време на дербито с Локомотив (Пловдив).

Наумов вече провежда пълноценни занимания, като това се случи и на вчерашната тренировка, и няма причина да не застане под рамката срещу ЦСКА в дебюта на Димитър Димитров.