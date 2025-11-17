Популярни
ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА започна подготовка за сблъсъка с Ботев (Пд) без националите си

ЦСКА започна подготовка за сблъсъка с Ботев (Пд) без националите си

  • 17 ное 2025 | 16:05

  • 17 ное 2025 | 16:05
  • 468
  • 1
ЦСКА започна подготовка за сблъсъка с Ботев (Пд) без националите си
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Днес ЦСКА стартира подготовка за предстоящия двубой срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на efbet Лига. В отсъствието на 7 футболисти, заети с различни национални отбори (Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай и Сейни Санянг), първият тим на "червените" тренира с група от 23 играчи на клубната база в Панчарево, в това число и петима от дубъла (Даниел Николов, Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров).

В дните до предстоящия двубой "армейците" ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево.

Петима от дублиращия отбор тренират с ЦСКА по време на паузата
Петима от дублиращия отбор тренират с ЦСКА по време на паузата

Двубоят ЦСКА - Ботев (Пловдив) е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". На 23 ноември отборът на Христо Янев ще проведе възстановителна тренировка.

