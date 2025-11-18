Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Справихме се отлично

Нагелсман: Справихме се отлично

  • 18 ное 2025 | 02:27
  • 143
  • 0
Нагелсман: Справихме се отлично

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман имаше повод за радост след мощната победа с 6:0 над Словакия, която класира Бундестима на Световното първенство догодина. Това бе пряк сблъсък за първото място в група "А" и домакините нямаха право на грешка. Те обаче изиграха един от най-силните си мачове напоследък и не оставиха съмнения в превъзходството си.

„Всеки играч се представи много добре. Намерихме своята игра и показахме убедителен футбол. Всички се справиха отлично. Не мога да се оплача. Гордея се с отбора – трябваше да се борят след лошия старт и загубата в Словакия, напънаха се и показаха добър отборен дух“, заяви Нагелсман.

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Капитанът Йошуа Кимих също се завърна в състава след скорошни проблеми с контузия и впечатли по десния фланг с асистенция през първото полувреме за гола на Ник Волтемаде.

„Той [Кимих] е много ценен за нас. Има огромен опит на това ниво и е изиграл много такива мачове. Той е един от най-добрите изпълнители на центрирания в Европа, видяхме го при първия гол, който беше много важен. Работи здраво и се представи добре, както всички останали. Все още изпитваше известна болка, но винаги дава всичко за националния отбор и за своя клуб. Ето защо е наш капитан“, допълни специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

  • 17 ное 2025 | 21:28
  • 2198
  • 3
В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

  • 17 ное 2025 | 21:25
  • 2394
  • 0
Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

  • 17 ное 2025 | 21:00
  • 5346
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 9628
  • 8
Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

  • 17 ное 2025 | 20:34
  • 6000
  • 55
Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

  • 17 ное 2025 | 19:52
  • 2643
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 19375
  • 122
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 9628
  • 8
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 20450
  • 5
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 16765
  • 52
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 13610
  • 26
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 4424
  • 32