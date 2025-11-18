Нагелсман: Справихме се отлично

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман имаше повод за радост след мощната победа с 6:0 над Словакия, която класира Бундестима на Световното първенство догодина. Това бе пряк сблъсък за първото място в група "А" и домакините нямаха право на грешка. Те обаче изиграха един от най-силните си мачове напоследък и не оставиха съмнения в превъзходството си.

„Всеки играч се представи много добре. Намерихме своята игра и показахме убедителен футбол. Всички се справиха отлично. Не мога да се оплача. Гордея се с отбора – трябваше да се борят след лошия старт и загубата в Словакия, напънаха се и показаха добър отборен дух“, заяви Нагелсман.

Капитанът Йошуа Кимих също се завърна в състава след скорошни проблеми с контузия и впечатли по десния фланг с асистенция през първото полувреме за гола на Ник Волтемаде.

„Той [Кимих] е много ценен за нас. Има огромен опит на това ниво и е изиграл много такива мачове. Той е един от най-добрите изпълнители на центрирания в Европа, видяхме го при първия гол, който беше много важен. Работи здраво и се представи добре, както всички останали. Все още изпитваше известна болка, но винаги дава всичко за националния отбор и за своя клуб. Ето защо е наш капитан“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages