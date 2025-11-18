Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Промени в програмата на Левски София

Промени в програмата на Левски София

  • 18 ное 2025 | 00:39
  • 213
  • 0

Класирането за третия квалификационен кръг на Шампионската лига предизвика промени в календара на Левски София.

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана
Срещите с испанския Гуагуас (Лас Палмас) са на 19-и и 26-и ноември. Сблъсъкът започва с гостуване, за което "сините" заминават днес рано сутринта. Мачът в зала "Гран Канария Арена" е в сряда от 21,00 часа българско време. Реваншът в зала "Левски София" е следващата сряда от 20,00 часа, като билети ще бъдат пуснати в продажба онлайн в следващите дни.

Желязков: Ще бъде важно да видим какво можем да вземем от Лас Палмас преди реванша в София
Участието в третия кръг и дългите пътувания доведоха и до промени в програмата на efbet Супер Волей. Гостуването на Берое 2016 (Стара Загора) се измества за 23 ноември (неделя) от 19,00 часа. Отлага се двубоят от 6-ия кръг на 25-и ноември (вторник) срещу вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), като нова дата ще бъде определена по-късно.

