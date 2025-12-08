Денис Карягин с 20 точки, Руси Желев с 11 точки! Мачерата падна от Сиена

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 5-а загуба в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор отстъпи като гост на Прима Ла Кашина (Таранто) с 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 23:25) в мач от 9-ия кръг.

Денис Карягин се отчете с 20 точки (2 аса, 58% ефективност в атака, 38% перфектно и 58% позитивно посрещане - +10).

Руси Желев добави с 11 точки (2 аса, 1 блок, 40% ефективност в атака, 28% перфектно и 53% позитивно посрещане - +1). Резервата Марко Новело записа също 20 точки (3 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака - +6).

За Таранто Ибрахим Лауани заби 24 точки (1 ас, 2 блока, 62% ефективност в атака - +14), Никола Чанчота завърши с 19 точки (2 аса, 3 блока).

В следващия кръг Мачерата среща Виртус (Аверса), на 14 декември (неделя).

Таранто среща Алва Инокс 2 Еме Сървис (Порто Виро).