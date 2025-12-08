Преслав Петков заби 13 точки и изигра най-силния си мач за Соренто

Световният вицешампион с България Преслав Петков направи най-силния си мач в Италия.

Преслав Петков и неговият Ромео (Соренто) записаха четвърта победа в италианската Серия А2.

Отборът, воден от Никола Еспозито, се наложи над Кампи Реали (Канту) с 3:1 (33:31, 27:25, 23:25, 25:12) в мач от 9-ия кръг, изигран в зала "ПалАтилиана" в Соренто.

Преслав Петков изигра страхотен мач, като записа 13 точки (2 блока, 79% ефективност в атака - +6).

19 точки записа Висенте Парагире (1 ас, 2 блока).

Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 3 точки (1 блок), като бе на терена два гейма.

За Канту Николай Иванов бе резерва, като се появяваше периодично в игра, и се отчете с 2 точки, Гаетано Пеня записа 19 точки (2 аса, 1 блок).

Соренто е на 8-а позиция с 12 точки (4 победи, 5 загуби), Канту е на последната, 14-а позиция с 3 точки (1 победа, 8 загуби).

В следващия кръг Соренто среща Есенс Хотел (Фано), на 14 декември (неделя).

Канту излиза срещу Абба (Пинето) ден по-рано.