Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Монтемар с награден фонд 91250 евро.

Андреев загуби от руснака Иван Гахов с 3:6, 3:6 за 89 минути игра. Българинът влезе лошо в мача и загуби първите четири гейма. След това опита да навакса и направи един пробив, но руснакът отговори с рибрейк и затвори първия сет с 6:3.

Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

Втората част започна по идентичен начин, като Андреев загуби първите три гейма с пробив във втория, след което стана трудно да се върне в мача и загуби и втория сет с 3:6.

Българинът заработи 950 евро от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за световната ранглиста, в която заема 867-ото място.

Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

24-годишният софиянец пропусна по-голямата част от сезона заради физически проблеми. Той се завърна на корта в началото на октомври след малко повече от 6 месеца пауза.

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Следвай ни:

Снимки: Imago