Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

  • 17 ное 2025 | 21:17
  • 351
  • 0
Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Монтемар с награден фонд  91250 евро.

Андреев загуби от руснака Иван Гахов с 3:6, 3:6 за 89 минути игра. Българинът влезе лошо в мача и загуби първите четири гейма. След това опита да навакса и направи един пробив, но руснакът отговори с рибрейк и затвори първия сет с 6:3.

Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров
Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

Втората част започна по идентичен начин, като Андреев загуби първите три гейма с пробив във втория, след което стана трудно да се върне в мача и загуби и втория сет с 3:6.

Българинът заработи 950 евро от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за световната ранглиста, в която заема 867-ото място.

Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка
Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

24-годишният софиянец пропусна по-голямата част от сезона заради физически проблеми. Той се завърна на корта в началото на октомври след малко повече от 6 месеца пауза.

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

  • 17 ное 2025 | 21:14
  • 415
  • 0
Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

  • 17 ное 2025 | 20:11
  • 384
  • 0
Сабаленка в бански тип танга плува с акули

Сабаленка в бански тип танга плува с акули

  • 17 ное 2025 | 15:22
  • 3070
  • 2
Валерия Гърневска триумфира с титлата на турнир от ITF в Кипър

Валерия Гърневска триумфира с титлата на турнир от ITF в Кипър

  • 17 ное 2025 | 14:59
  • 606
  • 0
Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

  • 17 ное 2025 | 14:17
  • 1496
  • 0
Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

  • 17 ное 2025 | 13:28
  • 1263
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 14410
  • 82
Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

  • 17 ное 2025 | 21:45
  • 2064
  • 2
Световните квалификации: втори гол за Черна гора срещу Хърватия

Световните квалификации: втори гол за Черна гора срещу Хърватия

  • 17 ное 2025 | 21:45
  • 15497
  • 2
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 14496
  • 45
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 11670
  • 15
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 2558
  • 17