  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

  • 17 ное 2025 | 09:46
  • 1178
  • 1
Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

С големия финал между Синер и Алкарас в Торино приключи сезон 2025 в мъжкия тенис. Трофеят отиде при италианеца – но испанецът завършва сезона на първо място в световната ранглиста. Алкарас има 12 050 точки в обновената днес класация, а Синер е зад него с 11 500.

На трето място остана Александър Зверев (5 160), докато Новак Джокович (4 830) ще посрещне новата година на четвърта позиция. Зад рекордьора по титли от Големия шлем се нарежда полуфиналистът от Торино Феликс Оже-Алиасим (4 245), за когото това е рекордно класиране. Топ десет се допълва от Тейлър Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музети, Бен Шелтън и Джак Дрейпър.

Първата ракета на България Григор Димитров е №44 с актив от 1180 точки. 34-годишният хасковлия се срина в класацията след тежката контузия, която получи срещу Синер на “Уимбълдън” в началото на юли. Той скъса гръден мускул, претърпя операция и почти четири месеца бе извън корта. Завръщането му бе в края на октомври на “Мастърс” турнира в Париж. Там Григор започна по впечатляващ начин с победа над Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1, но след това предпочете да не рискува и се отказа от мача с Даниил Медведев. Така Димитров завърши сезон 2025 и отправи поглед към следващия с надеждата да бъде във върхова форма след Нова година.

Прогрес отбелязва Димитър Кузманов, който е българинът с втория най-висок ранкинг в класацията на АТР. 32-годишният пловдивчанин е 247-и с актив от 222 точки.

Няма промяна в позицията на третата ни ракета Илиян Радулов, който е 521-ви с 80 точки.

Шампионът при юношите от “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов се смъкна с 13 места, до №951 с актив от 18 точки. Отстъпление има и при финалиста в САЩ Александър Василев, който загуби четири позиции и е №986 с 16 пункта на сметката му.

