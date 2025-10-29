Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

  • 29 окт 2025 | 13:33
  • 98
  • 0
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сигъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара. Българинът загуби от поставения под номер 8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) с 2:6, 1:6 за 68 минути.

Андреев допусна общо пет пробива в мача, в който съперникът му доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

Българинът все пак заработи 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 813-о място в момента. Той се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
  • 10758
  • 2
Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

  • 29 окт 2025 | 08:49
  • 647
  • 0
Тейлър Фриц продължава в Париж, запази шансове за Финалите на АТР

Тейлър Фриц продължава в Париж, запази шансове за Финалите на АТР

  • 29 окт 2025 | 08:25
  • 726
  • 0
Кои са любимите отбори на Новак Джокович?

Кои са любимите отбори на Новак Джокович?

  • 29 окт 2025 | 03:35
  • 4999
  • 3
Голям провал за Алкарас в Париж

Голям провал за Алкарас в Париж

  • 29 окт 2025 | 00:29
  • 11840
  • 3
Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

  • 28 окт 2025 | 20:07
  • 1809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

  • 29 окт 2025 | 12:29
  • 12606
  • 11
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 1800
  • 0
Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

  • 29 окт 2025 | 13:45
  • 7726
  • 9
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 18054
  • 22
Купата на България: играят се седем мача

Купата на България: играят се седем мача

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 56748
  • 13
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 7335
  • 19