Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

  • 17 ное 2025 | 20:11
Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

Световният номер 2 Яник Синер обобщи изминалия сезон 2025 след спечелването на финалите на ATП.

На финала 24-годишният италианец победи световния номер 1 Карлос Алкарас от Испания със 7:6(4), 7:5.

Синер настига Алкарас в класирането по големи титли
Синер настига Алкарас в класирането по големи титли

„Специална година с възходи и падения, но изпълнена с благодарност към хората около мен. Нямаше да мога да се справя с всичко това без моя отбор. Една от най-хубавите седмици в годината, благодаря ви за подкрепата и за цялата упорита работа. Сега е време за малко почивка“, написа тенисистът в социалните мрежи.

Освен финалите на ATП, Синер спечели Откритото първенство на Австралия и Уимбълдън през 2025 г., както и турнирите във Виена и Пекин.

Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров
Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров
Снимки: Gettyimages

