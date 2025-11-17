Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

Световният номер 2 Яник Синер обобщи изминалия сезон 2025 след спечелването на финалите на ATП.

На финала 24-годишният италианец победи световния номер 1 Карлос Алкарас от Испания със 7:6(4), 7:5.

Jannik, you dropped this King 🫴👑@janniksin goes undefeated on home soil as he successfully defends his title, defeating Alcaraz 7-6(4) 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/kfTKviJyH3 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

Синер настига Алкарас в класирането по големи титли

„Специална година с възходи и падения, но изпълнена с благодарност към хората около мен. Нямаше да мога да се справя с всичко това без моя отбор. Една от най-хубавите седмици в годината, благодаря ви за подкрепата и за цялата упорита работа. Сега е време за малко почивка“, написа тенисистът в социалните мрежи.

Освен финалите на ATП, Синер спечели Откритото първенство на Австралия и Уимбълдън през 2025 г., както и турнирите във Виена и Пекин.

Сезон 2025 приключи с 44-то място на Григор Димитров

Снимки: Gettyimages