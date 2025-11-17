Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

  • 17 ное 2025 | 12:53
  • 263
  • 0
Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

Португалският халф Бруно Фернандеш говори след победата с 9:1 над Армения в домакинския мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

„Винаги искаме да печелим по един и същи начин – да бъдем убедителни и да контролираме играта. Това невинаги е възможно, но бяхме ефективни и постигнахме добра победа, което беше най-важното. В крайна сметка отиваме на Световното първенство. Трябва да работим върху грешките си не само след поражения, но и след победи.

Имаме място да се подобрим с топката – дори повече, отколкото без нея. В атака вероятно трябва да реагираме по-бързо на грешките, за да избегнем контраатаките, които ни създадоха проблеми в мачовете срещу Република Ирландия и Унгария. Трябва да се подобрим в тези области“, цитира Sport TV думите на 31-годишния футболист.

Португалският национален отбор се класира за финалите на Световното първенство през 2026 г., завършвайки на първо място в Група F (13 точки след шест мача).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Холанд: Това е началото на нещо голямо

Холанд: Това е началото на нещо голямо

  • 17 ное 2025 | 09:24
  • 965
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9904
  • 0
От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  • 17 ное 2025 | 07:03
  • 3968
  • 0
Не очаквах такова начало, призна Дешан

Не очаквах такова начало, призна Дешан

  • 17 ное 2025 | 06:42
  • 1783
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  • 17 ное 2025 | 05:56
  • 2256
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 2209
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20589
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6718
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13417
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4881
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13748
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9904
  • 0