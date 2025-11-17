Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

Португалският халф Бруно Фернандеш говори след победата с 9:1 над Армения в домакинския мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

„Винаги искаме да печелим по един и същи начин – да бъдем убедителни и да контролираме играта. Това невинаги е възможно, но бяхме ефективни и постигнахме добра победа, което беше най-важното. В крайна сметка отиваме на Световното първенство. Трябва да работим върху грешките си не само след поражения, но и след победи.

Имаме място да се подобрим с топката – дори повече, отколкото без нея. В атака вероятно трябва да реагираме по-бързо на грешките, за да избегнем контраатаките, които ни създадоха проблеми в мачовете срещу Република Ирландия и Унгария. Трябва да се подобрим в тези области“, цитира Sport TV думите на 31-годишния футболист.

Португалският национален отбор се класира за финалите на Световното първенство през 2026 г., завършвайки на първо място в Група F (13 точки след шест мача).

Следвай ни:

Снимки: Imago