Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Селекционерът на националния отбор на Армения Егише Меликян коментира тежката загуба с 1:9 от Португалия, като подчерта, че тимът му все още не е подготвен за двубои с толкова силни противници.

В последния кръг от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Армения претърпя поражение с 1:9 в Лисабон. С този резултат отборът завърши на последно място в своята група с актив от едва 3 точки.

„Разполагаме с млад отбор и не сме готови да се изправяме срещу толкова силни съперници като Португалия. След подобни мачове обаче ще станем по-силни в бъдеще“, заяви Меликян след срещата.

„Допуснахме грешки, които сломиха отбора ни психически. Не очаквахме неточностите, които доведоха до втория и третия гол за Португалия. Все още не сме готови морално за такива мачове, но ни предстоят няколко приятелски срещи, които ще ни позволят да се подготвим и да играем по-добре", добави специалистът.

