Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

  • 17 ное 2025 | 10:29
  • 190
  • 0
Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

Виктор Илиев спечели втория ранкинг турнир за сезон 2025/26 от календара на Българска снукър федерация - Пловдив Мастърс. Вико, който е и треньор в Национална снукър академия, започна отлично кампанията и вече е шампион в първите два турнира, проведени в пловдивския клуб "Снукър утопия".

Илиев победи Жан Лаушман на финала с 4:0, като съдия на срещата беше Христо Иванов.

Виктор Илиев спечели първия турнир за новия сезон в българския снукър
Виктор Илиев спечели първия турнир за новия сезон в българския снукър

Преди това на полуфиналите Виктор спечели драматично с 3:2 срещу украинеца Георги Петрунко, а Жан се наложи със същия резултат над Виктор Иванов.

На четвъртфиналите Петрунко надви с 3:0 Велиан Димитров, а Илиев също с 3:2 преодоля Георги Величков. Лаушман не даде фрейм на Христо Димитров, а Иванов отново с 3:0 се наложи над Красимир Камешев.

"Снукър утопия" беше домакин на първите два турнира от календара на Българска снукър федерация за новия сезон - Открития турнир в Пловдив и Пловдив Мастърс. Виктор Илиев спечели и двете титли, с което оглави убедително засега сезонната ранглиста.

Следващото голямо събитие в българския снукър ще бъде Балканското първенство в софийската Национална снукър академия (12-14 декември). Гарантираният награден фонд на турнира е 3000 евро, а предишните две издания бяха спечелени от Виктор Илиев и Братислав Кръстев.

Преди това от 4 до 7 декември в Национална снукър академия за пореден път ще се проведе турнир от квалификационните серии на World Snooker - Q Tour.

Следвай ни:

Още от Снукър

Тръмп и Селби в рядко срещан финал

Тръмп и Селби в рядко срещан финал

  • 16 ное 2025 | 13:20
  • 3314
  • 0
Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

  • 16 ное 2025 | 08:18
  • 4587
  • 0
Селби срещу Робъртсън в битка за място на финала

Селби срещу Робъртсън в битка за място на финала

  • 15 ное 2025 | 19:05
  • 2930
  • 0
Тръмп срази убедително световния шампион

Тръмп срази убедително световния шампион

  • 15 ное 2025 | 14:39
  • 3609
  • 0
Тръмп срещу Джао във вълнуващ полуфинал в Шампион на шампионите

Тръмп срещу Джао във вълнуващ полуфинал в Шампион на шампионите

  • 14 ное 2025 | 15:26
  • 2421
  • 0
Робъртсън надви Хигинс за полуфинал в Шампион на шампионите

Робъртсън надви Хигинс за полуфинал в Шампион на шампионите

  • 14 ное 2025 | 10:08
  • 3740
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15690
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3305
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2293
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6363
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7460
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50228
  • 60