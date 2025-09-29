Популярни
Виктор Илиев спечели първия турнир за новия сезон в българския снукър

  • 29 сеп 2025 | 11:09
  • 625
  • 0
Рекордьорът по висок брейк в българския снукър Виктор Илиев спечели първия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2025/26 - Открития турнир в Пловдив.

Илиев е от водещите треньори в Национална снукър академия и един от най-успешните български състезатели на домашната и международната сцена. Виктор победи на финала в Пловдив Георги Петрунко по драматичен начин с 4:3.

Пловдивският клуб "Снукър утопия" беше домакин на турнира, а съдия на финала беше Василена Узунова.

Жан Лаушман получи наградата за най-висок брейк в надпреварата - 105, постигнат още в първия състезателен ден. Лаушман стигна до полуфиналите и отстъпи на Петрунко с 0:3. Със същия резултат пък Илиев надигра Георги Величков в другия полуфинал.

Откритият турнир в Пловдив вече по традиция дава началото на новия снукър сезон в България. "Снукър утопия" в Града под тепетата ще приеме и Пловдив Мастърс на 15 ноември, както беше и миналата година.

