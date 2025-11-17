Не очаквах такова начало, призна Дешан

Селекционерът на Франция Дидие Дешан, сподели мнението си за победата с 3:1 над Азербайджан в мач от шестия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. "Петлите" допуснаха ранен гол, но осъществиха обрат още до почивката.

„Със сигурност не очаквах нещата да започнат по този начин. Началото беше трудно", призна Дешан.

"Очаквах агресивна игра от съперника пред пълния стадион. Не бих казал, че не бяхме подготвени, но те направиха това, което трябваше. В рамките на 90-те минути обаче им беше по-трудно. Ние заиграхме значително по-добре, за да обърнем развоя на събитията“, заяви Дешан.

Франция събра 16 точки и завърши на първо място в групата си, като се класира директно за световните финали.

