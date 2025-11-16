Популярни
Калина Венева: Младостта не ни пречи, а грешките, които допускаме

  • 16 ное 2025 | 17:56
  • 509
  • 0
Волейболистката на ЦПВК Калина Венева вярва, че младостта, с която отборът разполага, не пречи на тима да показва своя потенциал.

Възпитаничките на Евелина Цветанова допуснаха първа загуба за сезона в гостуването на ЦСКА.

"Започвахме доста силно всички геймове, но не можахме да удържим на напрежението и на темпото, което сами бяхме задали. Мисля, че младостта не ни пречи толкова, а самите грешки, които допускаме, което е нормално. Не смятам, че това е от младостта", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Венева е европейска и световна шампионка до 19 години и с опита си помага на своите съотборнички да преодолеят трудните моменти.

"Накрая ни липсваше да натиснем последните пет точки. Смятам, че помагам, но целият отбор е много сплотен, имаме още две световни шампионки, така че не мисля, че съм само аз. Гледаме напред. Нормално е да има и загуби. Просто трябваше да покажем малко по-добра игра в края на геймовете. Смятам, че следващия мач ще се върнем още по-силни и готови за победа", допълни националната състезателка.

