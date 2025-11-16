ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК

ЦСКА победи ЦПВК с 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18) в мач от 5-ия кръг на женския волейболен елит на България.

През миналия сезон ЦСКА завърши на третото място, след като спечели битката с ЦПВК с 2:0 победи.

Двата отбора са с еднакви показатели - 4 победи и 1 загуба. ЦПВК заема втората позиция в подреждането, докато ЦСКА е 3-и.

Контраатака на Калина Венева и ЦПВК излиза напред със 7:5. Страхотна блокада на Деница Ангелова и ЦПВК поведе с 4 точки при 11:7. Юлия Иванов взе прекъсване за ЦСКА. Нова мощна атака на Калина Венева и 12:8. Отлична атака на Никол Пейчинова и 14:16. Ас на Ивана Ефремова - 15:16. Евелина Цветанова взе прекъсване за ЦПВК. Блокада на Ева Каменска изравни резултата при 16:16. Ас на Ивана Ефремова и “червените” поведоха със 17:16. Атака на Никол Пейчинова и 20:18. Още една атака на Никол Пейчинова и 21:18. Ас на Моник Де Жезуш и 22:18. Нов ас на Моник де Жезуш и ЦСКА спечели първата част с 25:18.

Стефани Дянкова се появи в игра за ЦПВК в началото на втората част и заби 2 поредни аса в началото на втората част 2:0. Деница Ангелова атакува “краче” и 4:0. Ас на Михаела Манолова и 6:1 за ЦПВК. Юлия Иванова взе прекъсване за ЦСКА. Последваха 5 поредни точки за ЦСКА и равенство при 6:6. “Червените” поведоха с 19:17. Добър сервис на Никол Окоро и грешка на волейболистките на ЦПВК дадоха успеха на ЦСКА и във втората част с 25:19.

Атака в центъра на Деница Ангелова и ЦПВК поведе с 3:1 в началото на третата част. Великолепна атака на Калина Венева и ЦПВК поведе с 8:4. Юлия Иванова взе прекъсване за ЦСКА. Блокада на Моника де Жезус намали резултата до 9:11. Пайп на Михаела Манолова и ЦПВК дръпна с 3 точки при 13:10. Калина Венева атакува отлично на единична блокада за 15:10. Юлия Иванова взе прекъсване за ЦСКА. Атака в центъра на Деница Ангелова и 17:13. Ас на Никол Окоро - 15:17. Евелина Цветанова взе прекъсване за ЦПВК. Единична блокада на Калина Венева и 18:15. Атака в центъра на Елица Василева - 19:16. Ас на Елица Василева 21:17. Още един ас на Елица Василева - 22:17. Ас на Гобриела Йонева и ЦПВК спечели третата част с 25:20.

ЦСКА поведе с 6:2 в началото на четвъртата част. Ас на Деница Ангелова - 5:6. Нов ас на Деница Ангелова и равенство при 6:6. Юлия Иванова взе прекъсване за ЦСКА. Николо Окоро атакува успешно за 14:11 за ЦСКА. Стефани Дянкова се оказа най-съобразителна при мрежата - 17:18. Моник де Жезус атакува за 19:17. Ас на Ивана Ефремова - 21:17. Атака на Никол Пейчинова и ЦСКА спечели четвъртата част 25:18 и мача с 3:1 гейма.

ЦСКА - ЦПВК 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18)

ЦСКА: Полина Нейкова, Никол Окоро, Никол Пейчинова, Ева Каменска, Моник де Жезус, Ивана, Ефремова - Виктория Нинова-либеро (Елеонора Самунева, Мадлен Митева, Десислава Тодева)

Старши треньор: ЮЛИЯ ИВАНОВА

Треньор: ВАНЯ СОКОЛОВА

ЦПВК: Моника Тодорова, Моника Станимирова, Калина Венева, Михаела Манолова, Александра Филипова, Деница Ангелова - Виктория Арнаудова-либеро (Елица Василева, Габриела Йонева, Стефани Дянкова, Моника Коларова)

Старши треньор: ЕВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА

Треньор: ПЕТЯ ВЕНЕВА.

Снимки: Startphoto