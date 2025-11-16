Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни

Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни

  • 16 ное 2025 | 17:30
  • 425
  • 0
Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни

Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова е категорична, че първата загуба на отбора за сезона няма да спре устрема на тима.

Нейните възпитанички отстъпиха на ЦСКА с 1:3 гейма.

ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК
ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК

"Получи се много хубав мач, но за съжаление не в наша полза. Имаше ситуации, в които се намеси некомпетентно съдията. Имаше два аута, които ги даде първия гейм вътре. Тук се губи подема на нашия отбор и увереността, защото бяха поредни грешки на съдията. Може и да не съм права, но това е моето мнение. В третия гейм имаше блок-аут, който не се свири. После имаше някакви опити за компенсация, но те не бяха достатъчно, защото просто се спира отборът, спира се подема. Не казвам, че е целенасочено, но казвам, че присъства това нещо", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Въпреки поражението наставникът вярва, че подобни трудни мачове помагат на нейните състезателки да израснат.

"Категорично загубата няма да спре устрема на отбора. Когато се получават такива хубави мачове, момичетата израстват независимо от развоя. Ще търсим да си направим изводи, за да може следващия мач да имаме друго лице. Днес играхме на приливи и отливи. Това е закономерно, дали заради възрастта, но все още при нас е закономерно, за съжаление. Искам да поздравя отбора, че до последно се бориха. Не се предадоха", допълни Цветанова.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

  • 16 ное 2025 | 13:10
  • 711
  • 2
Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

  • 16 ное 2025 | 13:08
  • 1535
  • 1
БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

  • 16 ное 2025 | 12:57
  • 816
  • 0
Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

  • 16 ное 2025 | 12:48
  • 2341
  • 5
Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

  • 15 ное 2025 | 23:38
  • 1583
  • 0
Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

  • 15 ное 2025 | 23:27
  • 4399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24133
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18564
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1389
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 738
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9329
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16230
  • 37