Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач

Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач

  • 16 ное 2025 | 17:55
  • 335
  • 0
Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач

Никол Пейчинова смята, че в ЦСКА са взели поуки от допуснатата загуба срещу Левски преди седмица при четвъртия успех в женския ни волейболен елит. „Червените“ отказаха ЦПВК с 3:1 в зала „Васил Симов“. Диагоналът бе сред най-добрите за победителките, а пред БНТ отчете тяхната категорична игра.

„Със сигурност играхме много категорично. Тези спадове ги отдавам на спокойствието, което ни даваха тези точки, с които бяхме дръпнали повече. Отпуснахме се, но се радвам, че успяхме да се вдигнем и се поздравихме с този резултат.“

„Изключително се радвам, че успяхме да вземем своите поуки от предишния мач и този го изиграхме по много по-категоричен начин. Бяхме спокойни и заради това спечелихме“, добави тя.

Волейболистката на „червените“ коментира и промяната в състава им в четвъртия гейм, когато влязоха две от резервните състезатели, които помогнаха за неговото спечелване.

ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК
ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК

„Да, това се оказа много печеливш ход и правилно решение. Много се радвам за момичетата, че успяха да влязат и да ни помогнат в края на мача. Както знаем, е доста трудно, но те успяха да се справят по най-добрия начин“, завърши Пейчинова.

Юлия Иванова: Нямаме постоянство
Юлия Иванова: Нямаме постоянство
Следвай ни:

Още от Волейбол

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

  • 16 ное 2025 | 13:10
  • 712
  • 2
Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

  • 16 ное 2025 | 13:08
  • 1538
  • 1
БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

  • 16 ное 2025 | 12:57
  • 816
  • 0
Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

  • 16 ное 2025 | 12:48
  • 2347
  • 5
Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

  • 15 ное 2025 | 23:38
  • 1584
  • 0
Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

  • 15 ное 2025 | 23:27
  • 4402
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24177
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18590
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1413
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 761
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9348
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16254
  • 37