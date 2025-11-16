Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач

Никол Пейчинова смята, че в ЦСКА са взели поуки от допуснатата загуба срещу Левски преди седмица при четвъртия успех в женския ни волейболен елит. „Червените“ отказаха ЦПВК с 3:1 в зала „Васил Симов“. Диагоналът бе сред най-добрите за победителките, а пред БНТ отчете тяхната категорична игра.

„Със сигурност играхме много категорично. Тези спадове ги отдавам на спокойствието, което ни даваха тези точки, с които бяхме дръпнали повече. Отпуснахме се, но се радвам, че успяхме да се вдигнем и се поздравихме с този резултат.“

„Изключително се радвам, че успяхме да вземем своите поуки от предишния мач и този го изиграхме по много по-категоричен начин. Бяхме спокойни и заради това спечелихме“, добави тя.

Волейболистката на „червените“ коментира и промяната в състава им в четвъртия гейм, когато влязоха две от резервните състезатели, които помогнаха за неговото спечелване.

ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК

„Да, това се оказа много печеливш ход и правилно решение. Много се радвам за момичетата, че успяха да влязат и да ни помогнат в края на мача. Както знаем, е доста трудно, но те успяха да се справят по най-добрия начин“, завърши Пейчинова.

