Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлия Иванова: Нямаме постоянство

Юлия Иванова: Нямаме постоянство

  • 16 ное 2025 | 17:40
  • 445
  • 0
Юлия Иванова: Нямаме постоянство

Юлия Иванова отбеляза липсата на постоянство в играта на ЦСКА при четвъртата победа през сезона в НВЛ при жените. „Червените“ се справиха с ЦПВК след 3:1 в зала „Васил Симов“.

ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК
ЦСКА нанесе първа загуба на ЦПВК

Пред БНТ старши треньорът на победителките говори за отделни моменти от мача, в които не е имало концентрация.

Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни
Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни

„Цялата игра беше с много големи приливи и отливи. Започваме добре, а след това завършваме зле или обратното. Нямаме постоянство да държим нещата в наши ръце. Предполагам, че това е, защото много искат да победят. След загубата, която получихме от Левски, сега много искаха да докажат, че могат да играят и искат да спечелят.“

„Вие видяхте, че загубихме третия гейм, защото започнахме със страшно много грешки. Това се случи и срещу Левски. Личните грешки водят до много голяма неувереност. Говорим им, подкрепяме ги, подсещаме ги и обясняваме колко е важна ситуацията, но те губят фокус. При 6:1 и сбъркан сервис резултатът стана 6:6 след това. Направих забележка на Никол, че сбърка сервиса и тя се обиди, но в крайна сметка от този сервис стана така, че да се изравни ситуацията. Много са важни тези тънки моменти в играта, когато ти превъзхождаш и трябва да накараш съперника да отиграе, а не ти да сбъркаш“, каза още Иванова-Минчева.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

  • 16 ное 2025 | 13:10
  • 712
  • 2
Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

  • 16 ное 2025 | 13:08
  • 1537
  • 1
БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

  • 16 ное 2025 | 12:57
  • 816
  • 0
Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

  • 16 ное 2025 | 12:48
  • 2344
  • 5
Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

  • 15 ное 2025 | 23:38
  • 1583
  • 0
Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

  • 15 ное 2025 | 23:27
  • 4400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24151
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18577
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1400
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 750
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9338
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16243
  • 37