  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Обрати и тежки мачове в 6 кръг на Висшата лига

Обрати и тежки мачове в 6 кръг на Висшата лига

  • 8 дек 2025 | 13:53
  • 404
  • 0
Обрати и тежки мачове в 6 кръг на Висшата лига

Шестият кръг на Висшата лига предложи на публиката много силни емоции, тежки мачове и сериозни обрати.

Несъмнено изненадата на кръга поднесоха от ВАСК, които изоставаха с 2 гейма, но сякаш получиха силна инжекция и успяха да победят "Звездец" с 3-2 гейма (21-25; 17-25; 25-18; 25-22; 15-9).

"Ботев" и "Раковски 1964" също изиграха тежък мач, изпълнен с обрати. Гостите от Севлиево успяха да съберат сили и след 2-1, взеха мача в свои ръце, за да се поздравят с победа с 3-2 (25-23; 24-26; 22-25; 25-15; 15-15).

"Софийски университет" също записаха победа след много интересен за публиката сблъсък с "Черноморец Бяла 2008). Тимът от София победи трудно сле д3-2 (23-25; 25-21; 25-16; 23-25; 15-9).

"Етрополе" и "Добруджа 07" продължават участието си в първенството без загуба. Етрополци победиха "Миньор" у дома с 3-1 (25-19; 25-15; 22-25; 25-21).

"Добруджа 07" също зарадваха собствената си публика с 3-0 (28-26; 25-21; 25-14) срещу "Хебър", с което отборът на Тодор Алексиев остава без победа.

"Родопа Смолян" успя да вземе гейм, но не беше достатъчно и "Град" се прибраха у дома като победители след 3-1 (25-15; 25-21; 20-25; 25-17).

"Изгрев" показаха характер срещу един от фаворитите - "Металург", но не успяха да победят. Така перничани записаха четвърта победа след 3-0 (29-27; 25-16; 25-17).

Последният - седми кръг за 2025 година ще бъде следващата сряда, след което отборите от Висшата лига започват участието си в Купа България Висша лига.

