Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия

Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия

  • 16 ное 2025 | 17:39
  • 1059
  • 3
Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Грузия

Съдия номер 1 на Дания в момента Якоб Кеелет ще ръководи последната световна квалификация на българския национален отбор в група "Е" във вторник. "Лъвовете" посрещат Грузия от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски", с което приключват и мачовете в този поток по пътя към Мондиал 2026.

Помощници на 45-годишния Кеелет ще бъдат Ларс Хумелгорд и Оле Кронлюке, а за четвърти съдия е изпратен Микел Редер. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са датчани – Йонас Хансен е главен ВАР-съдия, а Санди Путрос е асистент ВАР-съдия. Люк Вутерс от Белгия е съдийски наблюдател, а Джордж Фрутос от Кипър е делегат на УЕФА.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо
Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Съдията Кеелет е номиниран за приза "Съдия на годината" на Датските футболни награди 8 пъти (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017), но печели само веднъж - през 2016-а, като в останалите случаи остава втори или трети в подреждането.

Той е родом от Листруп (на 10 километра северно от Орхус) и в момента живее в предградието Рисков, а доброволно е подал молба да не съдийства мачове на Орхус, за да избегне спекулации за конфликт на интереси. Интересното е, че сестра му е по-известна от него в Дания. Таня Кеелет е многократната датска шампионка по спортни танци и двукратна световна шампионка.

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

В момента е в категория 1 на УЕФА, което го прави най-високо котиран рефер от страната. Ръководи международни мачове от 2011-а година, а през този сезон срещата България - Грузия ще бъде четвърта на континентално ниво за него след два мача в Лигата на конференциите и един в Лига Европа.

През 2020-а година ръководи две срещи на Лудогорец в Лига Европа – 1:1 с ЦСКА (Москва) като гост и 0:0 с Марибор (Словения). Прави впечатление, че в мачовете си дава много жълти картони и нерядко и дузпи, но пък червени картони избягва да показва като дисциплинарен контрол.

И за двата отбора мачът е без значение, като българите ще се опитат да избегнат приключване без какъвто и да е актив. Вчера България отстъпи с 0:2 на Турция, а Грузия беше сразена с 0:4 от европейския шампион Испания. Първата среща между Грузия и България през септември завърши при резултат 3:0 и се оказа последна за тогавашния треньор Илиан Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24148
  • 10
Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

  • 16 ное 2025 | 15:07
  • 2005
  • 3
Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Голово реми между Септември (Сф) и Славия

  • 16 ное 2025 | 14:22
  • 1974
  • 0
Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

  • 16 ное 2025 | 12:17
  • 1065
  • 0
Невен Венков: Сладка победа над силен противник

Невен Венков: Сладка победа над силен противник

  • 16 ное 2025 | 11:41
  • 939
  • 0
Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

  • 16 ное 2025 | 11:24
  • 1282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24148
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18575
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1395
  • 2
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 746
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9336
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16239
  • 37