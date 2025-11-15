Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Популярни
  15 ное 2025
Бразилия записа първа победа над Сенегал в историята си. Това се случи в контрола, играна на стадиона на Арсенал "Емиратс" в Лондон. Тимът на Карло Анчелоти спечели с 2:0 след голове на Естевао и Каземиро през първото полувреме.

Столицата на Англия бе удобно място за бразилския отбор, тъй като доста от футболистите, които се появиха на терена, играят на Острова. Двубоят обаче донесе лоши новини за лондонските Арсенал и Тотнъм, които се изправят един срещу друг следващия уикенд. Защитникът на "топчиите" Габриел Магаляеш напусна терена с контузия в 64-ата минута. Халфът на Тотнъм Папе Сар, който бе титуляр за Сенегал, също получи травма и бе сменен в началото на втората част.

На терена "кариоките" доминираха и стигнаха до заслужена победа. Матеус Куня удари греда преди Естевао да открие резултата след красиво изпълнение в 28-ата минута. За играча на Челси това е четвърто попадение за националния отбор. Малко по-късно Каземиро удвои аванса на Бразилия след като бе намерен непокрит на задната греда ог Родриго, който му подаде от пряк свободен удар.

Двубоят бе изпълнен с доста нерви. Сенегал имаше своите моменти в края на първата част, когато Едерсон отрази удар на Исмаила Сар, и в началото на второто полувреме, когато резервата Джаксън притисна Едерсон, но Илиман Ндиайе не се възползва от тази възможност и удари гредата. Садио Мане водеше атаката на африканците, но защитата на Бразилия се справи с опазването му.

Снимки: Imago

