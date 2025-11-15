Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Бразилия записа първа победа над Сенегал в историята си. Това се случи в контрола, играна на стадиона на Арсенал "Емиратс" в Лондон. Тимът на Карло Анчелоти спечели с 2:0 след голове на Естевао и Каземиро през първото полувреме.

Столицата на Англия бе удобно място за бразилския отбор, тъй като доста от футболистите, които се появиха на терена, играят на Острова. Двубоят обаче донесе лоши новини за лондонските Арсенал и Тотнъм, които се изправят един срещу друг следващия уикенд. Защитникът на "топчиите" Габриел Магаляеш напусна терена с контузия в 64-ата минута. Халфът на Тотнъм Папе Сар, който бе титуляр за Сенегал, също получи травма и бе сменен в началото на втората част.

Senegal lose for the first time since September 2023, as Carlo Ancelotti's Brazil beat them 2-0 at the Emirates.



Goals were scored by Chelsea's Estevao and Manchester United's Casemiro. pic.twitter.com/KvMVZN8FRP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 15, 2025

На терена "кариоките" доминираха и стигнаха до заслужена победа. Матеус Куня удари греда преди Естевао да открие резултата след красиво изпълнение в 28-ата минута. За играча на Челси това е четвърто попадение за националния отбор. Малко по-късно Каземиро удвои аванса на Бразилия след като бе намерен непокрит на задната греда ог Родриго, който му подаде от пряк свободен удар.

Gabriel Magalhães has been substituted off with an injury in Brazil’s friendly with Senegal at the Emirates Stadium this evening. 🤕🇧🇷 pic.twitter.com/zkZpVEgi1V — afcstuff (@afcstuff) November 15, 2025

Двубоят бе изпълнен с доста нерви. Сенегал имаше своите моменти в края на първата част, когато Едерсон отрази удар на Исмаила Сар, и в началото на второто полувреме, когато резервата Джаксън притисна Едерсон, но Илиман Ндиайе не се възползва от тази възможност и удари гредата. Садио Мане водеше атаката на африканците, но защитата на Бразилия се справи с опазването му.

