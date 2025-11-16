Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Турция
  3. Чалханоолу е с контузия след победата над България

Чалханоолу е с контузия след победата над България

  • 16 ное 2025 | 16:08
  • 289
  • 0

Капитанът на Турция Хакан Чалханоолу е с контузия в дясната си китка, която е получил при победата с 2:0 над България, съобщиха от местната футболна федерация. Поради тази причина полузащитникът няма да бъде в състава на Винчецо Монтела за гостуването на Испания във вторник. От друга страна, спешни повиквателни получиха младежките национали Исак Вурал и Юсуф Акчичек.

Именно Чалханоолу откри резултата във вчерашния мач с успешно изпълнена дузпа в 18-ата минута, като доигра срещата с превързана дясна китка. Дори и без въпросната травма, очакваше се опитният футболист да не играе срещу европейския шампион, тъй като при още един жълт картон щеше да получи наказание за полуфиналния плейоф за участие на Мондиал 2026. Турците все още имат теоретични шансове за първото място в група “Е”, но за целта трябва да спечелят с поне 7:0 срещу Испания.

В крайна сметка, Чалханоолу ще се завърне по-рано в клубния си тим Интер, който следващата неделя има градско дерби срещу Милан.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3127
  • 7
Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

  • 16 ное 2025 | 13:41
  • 881
  • 0
Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

  • 16 ное 2025 | 13:27
  • 892
  • 0
Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

  • 16 ное 2025 | 13:00
  • 1072
  • 0
Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

Италия ще се класира за Мондиала, убеден е селекционерът на Норвегия

  • 16 ное 2025 | 12:34
  • 1647
  • 0
Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

Гатузо: Ако още отсега мислим за плейофите, ще се уморим

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 1667
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19234
  • 7
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 14861
  • 45
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 6583
  • 3
Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3127
  • 7
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 11879
  • 35
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 14017
  • 14