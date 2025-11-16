Чалханоолу е с контузия след победата над България

Капитанът на Турция Хакан Чалханоолу е с контузия в дясната си китка, която е получил при победата с 2:0 над България, съобщиха от местната футболна федерация. Поради тази причина полузащитникът няма да бъде в състава на Винчецо Монтела за гостуването на Испания във вторник. От друга страна, спешни повиквателни получиха младежките национали Исак Вурал и Юсуф Акчичек.

Именно Чалханоолу откри резултата във вчерашния мач с успешно изпълнена дузпа в 18-ата минута, като доигра срещата с превързана дясна китка. Дори и без въпросната травма, очакваше се опитният футболист да не играе срещу европейския шампион, тъй като при още един жълт картон щеше да получи наказание за полуфиналния плейоф за участие на Мондиал 2026. Турците все още имат теоретични шансове за първото място в група “Е”, но за целта трябва да спечелят с поне 7:0 срещу Испания.

Bad news from our maestro, while two youngsters from the Ümit Milli Takım join the squad. 🇹🇷🏥



It has just been announced, that Hakan Çalhanoğlu has been removed from the squad due to a wrist injury suffered yesterday night.



Instead, Isak Vural & Yusuf Akçiçek join our boys. pic.twitter.com/jjM4z8uFDT — Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@FootyinTurkiye) November 16, 2025

В крайна сметка, Чалханоолу ще се завърне по-рано в клубния си тим Интер, който следващата неделя има градско дерби срещу Милан.

