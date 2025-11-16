Популярни
Тръмп и Селби в рядко срещан финал

  • 16 ное 2025 | 13:20
Тръмп и Селби в рядко срещан финал

Джъд Тръмп и Марк Селби ще се срещнат във финала на Шампион на шампионите 2025 в неделя, където ги очаква голямата награда от 150 000 паунда в Лестър. Двамата англичани стигнаха до мача за титлата с убедителни победи с 6:2 на полуфиналите – Тръмп победи Джао Синтонг, а Селби се наложи над Нийл Робъртсън.

Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите
Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

За Селби това е първият финал в Шампион на шампионите, въпреки че участва във всяко издание на турнира от създаването му през 2013 г. насам. Любопитното е, че през годините той често се е затруднявал да покаже най-доброто от себе си точно в този турнир. Но тази седмица играе у дома, в Mattioli Arena, и това определено му помага.

„Специално е да стигна до финала тук, в Лестър“, каза световният №11. „Но още не съм приключил. Утре ще дам всичко, за да вдигна трофея.“

Ситуацията е доста различна за Тръмп, който традиционно стига до късните етапи на този престижен турнир. Това е шестият му финал, но до този момент той е успял да спечели само един път.

Въпреки че страда от по-слаба форма след промяната в върха на щеката си, световният №1 има шанс да подобри рекорда си – и да спечели първа титла за календарната година. Последната му победа датирa от Шампионата на Обединеното кралство 2024 г., което е необичайно за играч, който в последните години печели трофеи почти всеки месец.

Преди седмици той бе близо до край на сушата, но загуби драматично 9:8 от Джак Лисовски във финала в Северна Ирландия. Дори и не във върхова форма, това показва колко високо ниво е развил играта му, че може да стигне до финал на такъв турнир.

„Щастлив съм, че съм на финал, защото не съм на 100%. Вероятно съм на около 10%", каза 36-годишният Тръмп след победата над световния шампион Джао. „Да стигна до финал в такъв турнир, когато не съм във форма, е постижение, за което мога да се гордея.“

Междувременно Селби вече има две титли през 2025 г. – макар и двете спечелени в ранната част на сезона и към края на предишната кампания. Той триумфира в Уелс и на поканения формат на Шампионатна лига, който също се игра в Лестър.

Който и да спечели в неделя, той ще продължи необичайната тенденция през сезон 2025/26 – всеки турнир до момента е печелен от различен играч. Тръмп и Селби са се срещали 41 пъти във всички турнири, като Тръмп води в преките двубои с 23-18. Дори ако изключим кратките формати, разликата остава подобна.

Като се има предвид, че двамата са на върха на спорта вече повече от 15 години, е изненадващо, че толкова рядко са играли финали един срещу друг. Всъщност това ще бъде едва вторият им финал – първият беше далеч през 2011 г. на China Open, където Тръмп спечели първата си ранкинг титла с 10:8.

Последната им среща беше през този сезон на другия голям турнир с покани – Шанхай Мастърс, където Селби победи Тръмп с 6:4 на четвъртфинал.

Този финал може да бъде също толкова оспорван, но предвид текущата форма на двамата е трудно да се прогнозира. За победителя обаче успехът ще донесе голямо самочувствие точно навреме за ключовите събития в календара — Шампионата на Обединеното кралство и "Мастърс", които предстоят.

