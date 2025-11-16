Популярни
  3. Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

Селби срази Робъртсън и стигна първия си финал в Шампион на шампионите

  • 16 ное 2025 | 08:18
  • 767
  • 0
Марк Селби изигра шедьовър на масата, за да победи двукратния победител в Шампион на шампионите Нийл Робъртсън с 6:2 и да си осигури място във финала на турнира в родния Лестър за първи път в кариерата си.

„Знаех, че ще трябва да бъда в абсолютния си най-добър вид, за да победя Нийл, а тази вечер се чувствах наистина на ниво", каза Селби. "Щом поведох, успях да контролирам играта и да запазя инициатива. Много е специално за мен да стигна до финала тук, у дома, в Лестър — но още не съм приключил. Утре ще дам всичко, за да вдигна този трофей.“

Още първият фрейм зададе тона на тактическа битка, като Селби поведе след пропуск на червена топка от страна на Робъртсън. Веселяка от Лестър удвои аванса си по впечатляващ начин, изработвайки великолепен брейк от 126 и поемайки ранния контрол в мача.

Робъртсън отговори със спокоен брейк от 76 в третия фрейм, намалявайки разликата, но инерцията му спря в четвъртия. Напрегнато снукър-разиграване се разви в полза на Селби, който отново наложи контрол. Фаворитът на домакините продължи уверено, като изработи сигурен брейк от 86 в петия фрейм и увеличи преднината си на 4:1.

Австралиецът, винаги борбен, се върна в мача с великолепно сенчъри от 104, за да остане в борбата при 4:2. Последва напрегнат седми фрейм, решен на последната черна. Рядък пропуск на Селби изглеждаше като шанс за Робъртсън да намали разликата — но двукратният шампион отвърна с неочаквана грешка, позволявайки на Селби да стигне само на една партия от победата.

В осмия фрейм се разигра поредната стратегическа битка. Робъртсън се бори отчаяно да намери откриване, но превъзходството на Селби в защитната игра отново се оказа решаващо, като той затвори мача, за да достигне първия си финал в Шампион на шампионите.

Селби ще се изправи срещу световния №1 Джъд Тръмп в двусесийна битка до десет фрейма, започваща в 15 ч., която обещава вълнуващ финал.

