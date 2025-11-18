Популярни
България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 1635
  • 2
България излиза за нова победа

България продължава участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с домакински мач. В 19:00 часа момичетата на Таня Гатева се изправят срещу Черна гора в “Арена Ботевград”.

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

Националките ни се представят превъзходно до момента, като спечелиха убедително и двете си гостувания в първите си две срещи - 141:48 срещу Азербайджан в Баку и 80:60 срещу Украйна в Рига.

България се подигра с Азербайджан в Баку
България се подигра с Азербайджан в Баку

България е едноличен лидер в класирането в квалификационна Група “Е” с 2 победи от 2 мача. Черногорският състав отстъпи у дома пред Украйна, след което надигра като гост Азербайджан.

Снимка: ФИБА

