Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

  • 16 ное 2025 | 08:40
  • 335
  • 0
Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

Валентина Шевченко се изправи срещу съперница, която мнозина смятаха за най-трудното ѝ изпитание от години, но тя накара Уейли Джанг да изглежда като всеки друг противник.

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

В продължение на пет рунда на UFC 322 Шевченко (26-4-1 ММА, 15-3-1 UFC) доминира напълно над Джанг (26-4 ММА, 10-3 UFC), спечелвайки чрез единодушно съдийско решение. Женският шампионски двубой в UFC беше подглавната битка в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Шевченко наложи физическо надмощие над Джанг, която оваканти титлата в категория сламка, за да се качи в по-горната категория и да оспорва титлата в "муха" дивизията. Планът на Шевченко беше ясен и неизменно ефективен — тя поваляше Джанг на пода отново и отново, задържайки я в страничен контрол и половин гард, а понякога дори опитваше позиция „кръст“.

Макар размяната на удари в стойка да беше по-ограничена, Шевченко остави значим отпечатък и там. Киковете, колената и ударите ѝ бяха мощни оръжия, срещу които Джанг нямаше отговор.

Шевченко увеличава победната си серия до три поредни. Единствените ѝ загуби в кариерата са от Аманда Нунес (два пъти) и Алекса Грасо, която впоследствие тя успя да победи. След триумфа Шевченко спомена Наталия Силва, Ерин Бланчфийлд и шампионката в женската категория "петел" Кейла Харисън като потенциални бъдещи съпернички.

Победната серия от пет битки на Джан приключва, тъй като тя се състезава в "муха" за първи път. Не е ясно какъв ще бъде следващият ѝ ход, тъй като в категория сламка вече има нова шампионка — Макензи Дърн. В клетката Джанг заяви, че все още не е взела решение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Бойни спортове

Втора победа за Митко Илиев за 2025-а

Втора победа за Митко Илиев за 2025-а

  • 15 ное 2025 | 23:13
  • 1145
  • 0
Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша

Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша

  • 15 ное 2025 | 22:46
  • 6127
  • 0
Боецът на UFC Урош Медич за Sportal.bg: Балканците трябва да се докажем на най-високо ниво

Боецът на UFC Урош Медич за Sportal.bg: Балканците трябва да се докажем на най-високо ниво

  • 15 ное 2025 | 22:01
  • 4580
  • 0
Кобрата се нареди до братя Кличко и Абрахам

Кобрата се нареди до братя Кличко и Абрахам

  • 15 ное 2025 | 20:31
  • 2622
  • 2
Виктор Скерлев се пребори за бронз на Загреб Гран При 

Виктор Скерлев се пребори за бронз на Загреб Гран При 

  • 15 ное 2025 | 18:40
  • 801
  • 0
Копривленски: В спорта една секунда може да промени всичко

Копривленски: В спорта една секунда може да промени всичко

  • 15 ное 2025 | 18:29
  • 7341
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 98095
  • 462
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 2138
  • 0
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 17912
  • 60
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 1135
  • 0
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 4648
  • 5
Националите се завърнаха от Турция

Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 8822
  • 31