Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

Валентина Шевченко се изправи срещу съперница, която мнозина смятаха за най-трудното ѝ изпитание от години, но тя накара Уейли Джанг да изглежда като всеки друг противник.

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

В продължение на пет рунда на UFC 322 Шевченко (26-4-1 ММА, 15-3-1 UFC) доминира напълно над Джанг (26-4 ММА, 10-3 UFC), спечелвайки чрез единодушно съдийско решение. Женският шампионски двубой в UFC беше подглавната битка в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Шевченко наложи физическо надмощие над Джанг, която оваканти титлата в категория сламка, за да се качи в по-горната категория и да оспорва титлата в "муха" дивизията. Планът на Шевченко беше ясен и неизменно ефективен — тя поваляше Джанг на пода отново и отново, задържайки я в страничен контрол и половин гард, а понякога дори опитваше позиция „кръст“.

Макар размяната на удари в стойка да беше по-ограничена, Шевченко остави значим отпечатък и там. Киковете, колената и ударите ѝ бяха мощни оръжия, срещу които Джанг нямаше отговор.

Шевченко увеличава победната си серия до три поредни. Единствените ѝ загуби в кариерата са от Аманда Нунес (два пъти) и Алекса Грасо, която впоследствие тя успя да победи. След триумфа Шевченко спомена Наталия Силва, Ерин Бланчфийлд и шампионката в женската категория "петел" Кейла Харисън като потенциални бъдещи съпернички.

Победната серия от пет битки на Джан приключва, тъй като тя се състезава в "муха" за първи път. Не е ясно какъв ще бъде следващият ѝ ход, тъй като в категория сламка вече има нова шампионка — Макензи Дърн. В клетката Джанг заяви, че все още не е взела решение.

