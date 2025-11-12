Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

Популярни
  12 ное 2025
Националът Венислав Антов изигра пореден страхотен мач за своя Туркоа, но тимът изпусна на косъм Суперкупата на Франция. Диагоналът, който спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините, и съставът, воден от Дориан Ружейрон, отстъпиха на Тур с 2:3 (25:18, 19:25, 16:25, 26:24, 17:19) в двубоя за трофея.

Антов бе топреализатор, като се отчете с 25 точки (1 ас, 2 блокади). С 13 точки се разписа Игнасио Луенгас (1 ас). За съперника Ник Муянович приключи с 24 точки (1 блокада), Гийерме дош Сантош завърши с 14 точки (4 блокади).

Тур спечели шестата си Суперкупа.

