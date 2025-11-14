Редовски: Търсим варианти да сформираме състав

Утре Балкан (Ботевград) приема едноименния тим на Банско. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Продължаваме да се борим с проблемите. Ситуацията обаче не се подобрява. Напротив, заради контузени и болни футболисти, търсим варианти как да сформираме състав за предстоящия двубой. Срещу нас ще е корав и опитен противник. Играе добре, има качествени футболисти. Настоящото му класиране е под възможностите на отбора. Въпреки всички трудности и силния противник, ще направим възможното да спечелим, защото ще играем на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.