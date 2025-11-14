Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Редовски: Търсим варианти да сформираме състав

Редовски: Търсим варианти да сформираме състав

  • 14 ное 2025 | 07:57
  • 275
  • 0

Утре Балкан (Ботевград) приема едноименния тим на Банско. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Продължаваме да се борим с проблемите. Ситуацията обаче не се подобрява. Напротив, заради контузени и болни футболисти, търсим варианти как да сформираме състав за предстоящия двубой. Срещу нас ще е корав и опитен противник. Играе добре, има качествени футболисти. Настоящото му класиране е под възможностите на отбора. Въпреки всички трудности и силния противник, ще направим възможното да спечелим, защото ще играем на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

  • 13 ное 2025 | 19:36
  • 2627
  • 0
Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

  • 13 ное 2025 | 18:36
  • 4059
  • 1
Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

  • 13 ное 2025 | 18:13
  • 9130
  • 15
Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 4508
  • 8
ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 1256
  • 2
Промени в два от мачовете в efbet Лига

Промени в два от мачовете в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 17:58
  • 1877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 2027
  • 5
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 3999
  • 1
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 39479
  • 276
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 28597
  • 366
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 26153
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 21392
  • 6