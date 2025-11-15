Луканов: Мога да обещая, че Янтра ще се бори до последно за челни места

Наставникът на Янтра (Габрово) - Емануел Луканов, обеща след домакинското поражение с 0:1 от Дунав, че тимът му ще се бори до последно за призовите места.

"Поздравявам момчетата. Имаха енергия - и физическа, и ментална - изразходиха я срещу добър противник. Имахме нашите шансове. И те имаха. Получи се хубав мач за неутралния зрител. За мен не с оглед на резултата. Неприятно ми е, че хвърляме много енергия, но не можем да материализираме усилията, да вкараме гол. А в същото време получаваме голове по толкова наивен начин.

Имахме солиден противник. Ако в другите отбори вкарваш енергия, тук тя трябва да е двойна. Солиден отбор с добра защита и вратар. Пуснали са най-малко голове. Опитахме всичко, дисбалансирахме състава с включването на втори централен нападател. Имахме добър контрол на топката, но последните 20 метра не успяхме.

Непълната група не дава отражение в определена среща, но се отразява по пътя. Стараем се да възстановим контузените, но дава отражение, разбира се, че дава. Нищо не е загубено или предрешено. Мога да обещая, че Янтра ще се бори до последно за челни места", каза Луканов след двубоя в Габрово.