  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов: Това беше най-трудният ни двубой

Чиликов: Това беше най-трудният ни двубой

  • 15 ное 2025 | 18:39
Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов сподели мнението си след минималния успех с 1:0 над Янтра. Наставникът заяви категорично, че това е бил най-трудният двубой от началото на сезона за неговия отбор, който дотук има 13 победи и две равенства.

"Категорично това беше най-трудният ни двубой. Алармирах, че Янтра е добър отбор, от две-три години се развива. Знаехме трудността на срещата, просто свалям шапка на момчетата. Все пак след 15 мача да имаш такива резултати не е лесно. Изтървахме по-чистите ситуации. Важното е, че създадохме.

Имаше идея във всичките ни отигравания. Трябва да поздравим и техния вратар, който направи спасяванията на мача. Не ми хареса това, че в един момент се прибрахме. Спряхме да сме агресивни в средата и това ни създаде проблеми. Може би трябва да го отдадем и на играта на Янтра.

Няма треньор, който да е доволен от дълбочината в състава. За да растем, на нас ни трябват поне 3-4 нови попълнения. Доволен съм от абсолютно всички.

Рано е да говорим за каквото и да е. Всички отбори са доста добре. Всеки един мач сме изстрадали. Ние сме лидери, но това нищо не означава. Отпуснем ли се, ще имаме проблеми с всеки един съперник. Чака ни тежък мач срещу Миньор. Това ми е в главата, нищо повече", каза Чиликов.

