Кадрови проблеми за Миньор преди срещата с Вихрен

Миньор (Перник) приема новака Вихрен (Сандански) в мач от 16-ия кръг на Втора лига. Срещата е в неделя, 16-ти ноември, от 14:30 часа на стадион „Миньор“ в Перник.

Двубоят се явява първо домакинство за новия старши треньор на „чуковете“ Владимир Манчев, който потегли с успех срещу бившия си тим ЦСКА II с 1:0 в гостуване в миналия кръг.

Манчев вече се изправи срещу Вихрен през този сезон, като победи „еделвайсите“ с 2:0 във втория кръг на сезона.

Двубоят за миньорци пропускат контузените Павлин Чиликов, капитанът Александър Александров и Божидар Чуканов. Добрите новини са, че Чиликов и Александров проведоха леки занимания през седмицата, но все още тренират без топка.

Йордан Йорданов също пропуска домакинството в неделя. Той е наказан заради натрупани жълти картони, след като получи петото си официално предупреждение при успеха над ЦСКА II.

Миньор е в отлична серия срещу отбора от Сандански, след като го победи в последните шест мача помежду им, включително с 2:1 като гост за Купата на България през миналата година.

Очаква се сериозна подкрепа от феновете, които са много важни, за да може „чуковете“ да се представят на ниво.