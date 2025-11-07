Владимир Манчев: Накрая късметът беше на наша страна

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев говори пред Sportal.bg след минималния успех над ЦСКА II. Това бе дебют за него начело на "чуковете", а любопитното е, че за последно Манчев водеше именно дубъла на "армейците".

"Победата е по-специална от гледна точка на това, че допреди един месец бях от другата страна. Имам много голям сантимент към тези момчета, познавам ги много добре. Поздравявам моите футболисти, че за краткото време, в което работихме, успяха да вникнат в това, което им казахме, и го направиха по блестящ начин.



Ние имаме доста опитни играчи, на които не им трябват много обяснения, за да вникнат в нещата. Знам възможностите на състезателите на ЦСКА, знам и тяхната психика. За нас беше важно да бъдем компактни и да не им даваме възможност да създават ситуации. Накрая натиснаха, но и късметът беше на наша страна.

Не може да има примиреност, когато играят Левски и ЦСКА. Ситуацията не е толкова тежка. Познавам много добре Христо Янев. Пожелавам успех на него и на отбора утре. Сигурен съм, че отборът ще покаже едно много добре лице", каза Манчев.

