Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Владимир Манчев: Накрая късметът беше на наша страна

Владимир Манчев: Накрая късметът беше на наша страна

  • 7 ное 2025 | 17:09
  • 623
  • 1

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев говори пред Sportal.bg след минималния успех над ЦСКА II. Това бе дебют за него начело на "чуковете", а любопитното е, че за последно Манчев водеше именно дубъла на "армейците".

"Победата е по-специална от гледна точка на това, че допреди един месец бях от другата страна. Имам много голям сантимент към тези момчета, познавам ги много добре. Поздравявам моите футболисти, че за краткото време, в което работихме, успяха да вникнат в това, което им казахме, и го направиха по блестящ начин.

Миньоро удари дубъла на ЦСКА в дебюта на Владо Манчев
Миньоро удари дубъла на ЦСКА в дебюта на Владо Манчев

Ние имаме доста опитни играчи, на които не им трябват много обяснения, за да вникнат в нещата. Знам възможностите на състезателите на ЦСКА, знам и тяхната психика. За нас беше важно да бъдем компактни и да не им даваме възможност да създават ситуации. Накрая натиснаха, но и късметът беше на наша страна.

9 ЦСКА II 0:1 Миньор (Перник)

Не може да има примиреност, когато играят Левски и ЦСКА. Ситуацията не е толкова тежка. Познавам много добре Христо Янев. Пожелавам успех на него и на отбора утре. Сигурен съм, че отборът ще покаже едно много добре лице", каза Манчев.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17648
  • 29
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 8453
  • 6
Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

  • 7 ное 2025 | 14:46
  • 796
  • 2
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4187
  • 4
Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

  • 7 ное 2025 | 14:29
  • 782
  • 3
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

  • 7 ное 2025 | 13:50
  • 681
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Добруджа

Ботев 0:1 Добруджа

  • 7 ное 2025 | 18:02
  • 6999
  • 9
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17648
  • 29
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 37807
  • 59
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 28097
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 32881
  • 71
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4187
  • 4