Мартин Кавдански спира с футбола

  • 15 ное 2025 | 09:13
  • 539
  • 0
Мартин Кавдански спира с футбола

Железният бранител на Марек Марти Кавдански спира с активната футболна кариера. За това съобщи страницата "Марек завинаги".

"Скъпи приятели, в неделя малко преди мача с Хебър от 14:30 ч., ще уважим железния ни защитник, който прекратява футболната си дейност в Марек. Едно момче, което доказа, че е незаменим като човек, спортист, и че има голямо сърце. Нека да го уважим, като дойдем на стадион Бончук за мача с Хебър и му покажем, колко го тачим и обичаме. Марто, завинаги с нас и един от нас!", написаха феновете.

