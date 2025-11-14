Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

  • 14 ное 2025 | 19:11
  • 300
  • 0
Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

Марек приема Хебър в търсене на пълен успех, който да изкачи дупнишкия отбор на по-предно място в класирането. Двубоят на стадион „Бончук“ е от 16-ия кръг на Втора лига и е с начало 14:30 ч. тази неделя. Срещата се явява последно домакинство за календарната година, след като предстоят три поредни гостувания. След 15 кръга Марек е на 12-а позиция в таблицата, което не задоволява клуба и феновете.

С болки е вратарят Константин Костадинов, който в изминалия мач с Черноморец получи удар с коляно в лицето при отбелязването на първия гол за „акулите“ и впоследствие бе принудително заменен. Лекарският екип ще преценява дали Костадинов може да започне срещата с пазарджиклии. Извън строя са защитниците Марио Петков и Мартин Кавдански. Въпреки проблемите, Марек излиза за 3-те точки на своя стадион „Бончук“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янчев: Разполагаме с много добри играчи, имаме голям потенциал

Янчев: Разполагаме с много добри играчи, имаме голям потенциал

  • 14 ное 2025 | 14:37
  • 1175
  • 0
Турските власти предупредиха феновете: Не освирквайте българския химн

Турските власти предупредиха феновете: Не освирквайте българския химн

  • 14 ное 2025 | 14:26
  • 10173
  • 17
Важен играч се завръща за младите "соколи"

Важен играч се завръща за младите "соколи"

  • 14 ное 2025 | 14:16
  • 818
  • 2
Левски обяви нов 4-годишен договор

Левски обяви нов 4-годишен договор

  • 14 ное 2025 | 13:46
  • 12346
  • 6
Грънчов: Въпрос на време е да излезем от кризата

Грънчов: Въпрос на време е да излезем от кризата

  • 14 ное 2025 | 13:40
  • 950
  • 0
Наш голям талант няма да играе утре за България поради “здравословен проблем”, а днес излезе титуляр за Милан

Наш голям талант няма да играе утре за България поради “здравословен проблем”, а днес излезе титуляр за Милан

  • 14 ное 2025 | 13:07
  • 10616
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 9131
  • 35
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 6442
  • 9
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 31501
  • 34
Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

  • 14 ное 2025 | 20:00
  • 2467
  • 6
Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

  • 14 ное 2025 | 19:04
  • 10245
  • 7
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 19:51
  • 2878
  • 0