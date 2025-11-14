Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

Марек приема Хебър в търсене на пълен успех, който да изкачи дупнишкия отбор на по-предно място в класирането. Двубоят на стадион „Бончук“ е от 16-ия кръг на Втора лига и е с начало 14:30 ч. тази неделя. Срещата се явява последно домакинство за календарната година, след като предстоят три поредни гостувания. След 15 кръга Марек е на 12-а позиция в таблицата, което не задоволява клуба и феновете.

С болки е вратарят Константин Костадинов, който в изминалия мач с Черноморец получи удар с коляно в лицето при отбелязването на първия гол за „акулите“ и впоследствие бе принудително заменен. Лекарският екип ще преценява дали Костадинов може да започне срещата с пазарджиклии. Извън строя са защитниците Марио Петков и Мартин Кавдански. Въпреки проблемите, Марек излиза за 3-те точки на своя стадион „Бончук“.