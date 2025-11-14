Букет за Сашо Димитров на летището

Огромен букет в червено и бяло получи националният селекционер Александър Димитров на летище "Васил Левски" в София.

Това се случи преди заминаването на националния отбор по футбол за Бурса, където утре играем световна квалификация срещу Турция. Пред репортера на Sportal.bg човекът, който връчи цветята на българския треньор разкри, че е представител на турското посолство у нас и букетът идва като знак на добра воля и с пожелание за успех.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса