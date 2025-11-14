Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори преди заминаването на националния отбор за Турция.

"Ще се опитаме да завършим позитивно тези тежки групи. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Надявам се да вземем точки. Пак казвам - трябва вече да вземем точки.

Не е приятно, защото започват атаки, когато наближи мач на националния отбор. Тези футболисти имат нужда от подкрепа, но има отвсякъде атаки срещу тях. Надявам се догодина младите момчета да покажат по-стабилни игри и да изглежаме по-различно". започна той.

"Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една посока. Това все пак е националният отбор на България.

Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България.

Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти", коментира още Котев.

Снимки: Борислав Трошев