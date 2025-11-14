Наш голям талант няма да играе утре за България срещу Франция поради “здравословен проблем”, а днес излезе титуляр за Милан

Защитникът на Милан Валери Владимиров отпадна за европейските квалификаци на България (U19) срещу Унгария (12 ноември), Франция (15 ноември) и Фарьорските острови (18 ноември) поради здравословни проблеми, обяви преди четири дни БФС чрез официалния си сайт.

Днес обаче се оказа, че 17-годишният талант е напълно здрав, защото започна като титуляр за първия отбор на Милан в контролата с втородивизионния Виртус Ентела.

Той излезе на терена рамо до рамо с Первис Еступинян, Рубен Лофтъс-Чийк, Юсуф Фофана, Кристиан Пулишич и Ардон Яшари.

Припомняме, че на 12 ноември юношите на България до 19 години завършиха 1:1 с връстниците си от Унгария в първия квалификационен двубой. Утре момчетата на Атанас Рибарски ще се изправят срещу Франция от 14:00 часа, а на 18 ноември от 18:30 часа завършват с мач срещу Фарьорските острови.