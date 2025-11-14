Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Любо Ганев: Ще направим всичко възможно да сме световни шампиони!

Любо Ганев: Ще направим всичко възможно да сме световни шампиони!

  • 14 ное 2025 | 12:02
  • 1313
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол - Любомир Ганев бе специален гост на 81-во училище "Виктор Юго", където се срещна с деца от паралелката "Спортна журналистика". Пред младите репортери, Ганев обяви, че голямото желание да всички е националният ни отбор да бъде на 1-во място в света и федерацията ще направи всичко по силите си, за да може това да се случи.

"Успехът е голям! Самите играчи искат да надградят, да са световни шампиони. Имаше леко разочарование, но както всички казваха: "Втори в света, първи в сърцата ни." Ние ще направим всичко възможно, това да се случи! Късмет? Да, трябва да имаш и късмет. Още в предните мачове (преди финала) можеше да не ни се получат нещата при някоя от точките и да не сме 2-ри, а 5-ти. Пак щеше да е успех, но не чак толкова голям. За това - трябва да имаш и късмет. Без спортен шанс - няма как да станат нещата", категоричен бе Любо Ганев.

"В нашата федерация има план. Не знам при другите родни федерации как е. Мисля, че и те също имат план, но просто не е толкова ефективен", добави още президентът на БФВ.

Любо Ганев: Готвя се за следващата награда
Любо Ганев: Готвя се за следващата награда

Той получи множество въпроси от младите репортери от 81-во училище, като "Как един волейболист може да попадне в националния отбор?" или "Кой пост във волейбола е най-труден":

"Няма най-труден пост. Всичко зависи много от физиката на даден състезател. Още от малки деца става ясно кой за какъв пост е подходящ. Нашият спорт е по-различен от другите. Колективен спорт и няма как да се справим без всеки един играч на полето. При футболът, например - един може да хване топката и да тича, да финтира. Във волейбола е по-колективно, трябва да си подаваме. В националния ни отбор ще попаднат тези състезатели, които са избрани от селекционера. Ние няма как да се месим. Може да дадем съвет, но само толкова. Той си решава и после носи отговорност", заяви Ганев, който даде своята прогноза и за родния шампионат през този сезон.

"Аз имам симпатии към ЦСКА, все пак съм бивш състезател на този отбор. Но Левски се справят доста добре. Ще видим и Локомотив Пловдив, и Нефтохимик. Доста оспорвано е първенството при мъжете. Няма как да знаеш от начало кой ще стане шампион. Ще бъде интересно. При жените... Марица правят нещо сериозно от години. Не случайно всяка една състезателка, като повиши малко качествата си и иска трансфер в този отбор. Гледам, че и другите отбори започват да взимат пример от Марица и очаквам скоро и в този шампионат да има сериозна интрига за 1-во място", завърши Любо Ганев, след което се снима със стотици деца от столичното училище в кв. "Младост", без да откаже селфи на никого.

