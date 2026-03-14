Четвъртфиналните двойки в Шампионската лига с трима български волейболисти

  • 14 март 2026 | 14:10
След като бяха изиграни всички двубои от плейофите в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, станаха ясни четвъртфиналните двойки в надпреварата. 

Срещите стартират на 24 март (вторник) и ще продължат до 2 април (четвъртък).  

В три от двойките има отбори с българско участие - полският шампион Богданка ЛУК (Люблин) с капитана на националите Алекс Грозданов в състава, италианският вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов, както и испанският първенец Гуагуас (Лас Палмас) с Добромир Димитров

Именно с отбора от Канарските острови се открива програмата на четвъртфиналите. Гуагуас среща Сър Суза Скай (Перуджа) на 24 март от 21:00 часа. Двата тима вече се срещнаха в груповата фаза. 

На 25 март (сряда) Лубе и Алекс Николов срещат полския Алурон Вирту Варта (Заверче). Двубоят започва в 21:30 часа.

Останалите две двойки се формират от полските Пройект (Варшава) и Богданка ЛУК (Люблин) с Алекс Грозданов, и полския Асеко Ресовия (Жешув) и турския Зираатбанк (Анкара0. Все още не е ясна точната дата и час на провеждане на сблъсъците. 

Добромир Димитров и Лас Палмас на 1/4-финал в Шампионската лига

Тимът от Жешув взе билет за четвъртфинала след две победи над белгийския Кнак (Рьозеларе) в плейофите. 

Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

Ресовия стана последният 1/4-финалист в Шампионската лига

Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Интер - Аталанта (съставите)

