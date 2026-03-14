Четвъртфиналните двойки в Шампионската лига с трима български волейболисти

След като бяха изиграни всички двубои от плейофите в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, станаха ясни четвъртфиналните двойки в надпреварата.

Срещите стартират на 24 март (вторник) и ще продължат до 2 април (четвъртък).

В три от двойките има отбори с българско участие - полският шампион Богданка ЛУК (Люблин) с капитана на националите Алекс Грозданов в състава, италианският вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов, както и испанският първенец Гуагуас (Лас Палмас) с Добромир Димитров.

Именно с отбора от Канарските острови се открива програмата на четвъртфиналите. Гуагуас среща Сър Суза Скай (Перуджа) на 24 март от 21:00 часа. Двата тима вече се срещнаха в груповата фаза.

На 25 март (сряда) Лубе и Алекс Николов срещат полския Алурон Вирту Варта (Заверче). Двубоят започва в 21:30 часа.

Останалите две двойки се формират от полските Пройект (Варшава) и Богданка ЛУК (Люблин) с Алекс Грозданов, и полския Асеко Ресовия (Жешув) и турския Зираатбанк (Анкара0. Все още не е ясна точната дата и час на провеждане на сблъсъците.

Тимът от Жешув взе билет за четвъртфинала след две победи над белгийския Кнак (Рьозеларе) в плейофите.