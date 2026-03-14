  • 14 март 2026 | 15:21
Финалите на Демакс+ Висша лига започват

Сезонът навлиза в своята решителна фаза, като четирите най-силни отбора ще премерят сили във финалния турнир, който ще излъчи първия шампион на Висша лига - жени. До тази фаза достигнаха тимовете на „Волейболна академия Стойчев и Казийски“, „Локомотив 1929 НИДО“ (София), „Любо Ганев - Автосвят“ (Русе) и „Спартак Варна“.

Шампионатът Демакс+ Висша лига бе създаден с ясна мисия - да подпомогне развитието на младите състезателки в българския волейбол. Форматът дава възможност на клубовете да предоставят повече игрово време в реална състезателна среда на перспективни волейболистки от своите школи. Така се създават по-добри условия за плавен преход от детско-юношеския към професионалния волейбол - ключова стъпка в изграждането на следващото поколение състезателки.

Българската федерация по волейбол осигурява възможност феновете да проследят на живо полуфиналите и финалите в надпреварата, които ще се проведат в спортна зала „Дунав“ в Русе на 14 и 15 март.

Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

  • 13 март 2026 | 23:11
Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

  • 13 март 2026 | 22:42
Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

  • 13 март 2026 | 20:44
Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

  • 13 март 2026 | 20:27
Ресовия стана последният 1/4-финалист в Шампионската лига

  • 13 март 2026 | 20:07
Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

  • 13 март 2026 | 19:45
Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

  • 14 март 2026 | 15:14
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 15:35
Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
Интер - Аталанта (съставите)

  • 14 март 2026 | 15:09
