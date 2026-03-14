Финалите на Демакс+ Висша лига започват

Сезонът навлиза в своята решителна фаза, като четирите най-силни отбора ще премерят сили във финалния турнир, който ще излъчи първия шампион на Висша лига - жени. До тази фаза достигнаха тимовете на „Волейболна академия Стойчев и Казийски“, „Локомотив 1929 НИДО“ (София), „Любо Ганев - Автосвят“ (Русе) и „Спартак Варна“.

Шампионатът Демакс+ Висша лига бе създаден с ясна мисия - да подпомогне развитието на младите състезателки в българския волейбол. Форматът дава възможност на клубовете да предоставят повече игрово време в реална състезателна среда на перспективни волейболистки от своите школи. Така се създават по-добри условия за плавен преход от детско-юношеския към професионалния волейбол - ключова стъпка в изграждането на следващото поколение състезателки.

Българската федерация по волейбол осигурява възможност феновете да проследят на живо полуфиналите и финалите в надпреварата, които ще се проведат в спортна зала „Дунав“ в Русе на 14 и 15 март.