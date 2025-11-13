Любо Ганев: Готвя се за следващата награда

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев получи отличие от президента на Република България Румен Радев на специална церемония в президенството днес.

Президентът Румен Радев награди изтъкнати спортисти и спортни деятели

“И за мен, и за всички колеги е страхотна чест да бъдем удостоени с едно от най-големите отличия от президента на Република България. Радваме се, че сме допринесли за това хората да ни помнят толкова дълго и като спортисти, и като ръководители. Пожелавам си да продължаваме.

На наградите това е хубавото - че като я получиш, веднага започваш да си мислиш да получиш следващата”, каза Ганев след церемонията.

Снимки: Startphoto