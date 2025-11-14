Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното по скокове на батут

Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното по скокове на батут

  • 14 ное 2025 | 08:31
  • 169
  • 0
Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното по скокове на батут

Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания.

Състезателката на клуб Младост Димитровград, с личен треньор Димитър Димов, завоюва сребро, след като получи 50,090 точки за изпълнението на своята комбинация. Българката отстъпи единствено пред представителката на Беларус, състезаваща се като независим атлет - Емилия Извекава, която беше оценена с 50,800 точки.

"Изключително съм щастлива, че стигнах до отличие на първото си световно първенство. Мечтата ми е да играя на олимпийски игри", сподели развълнуваната медалистка за bTV минути след финала.

Другата българска участничка в групата момичета до 12 години Елена Михайлова остана съвсем близо до почетната стълбичка и зае четвърта позиция с 48,810 точки

При момчетата до 12 години Георги Беловодски завърши на седма позиция с оценка 49,200 точки. Победител стана Артьом Миронов, също състезаващ се като независим атлет, с 52,710 точки.

България записа още един финал, след като Калоян Петров се класира сред най-добрите осем във възрастовата група 17-21 години в конкуренция на 88 участници. Подготвяният от Станислав Стоянов състезател ще има възможност в неделя да се бори за медалите, след като в квалификациите събра общо 104,250 точки - 47,110 за първата комбинация и 57,140 за втората.

Другият национал в тази възрастова група Мартин Димитров не успя да влезе във финала. Възпитаникът на Мариана Макулова има 44,570 точки за първото си изпълнение и едва 11,690 за второто, тъй като допусна грешка. С общ резултат 56,260 точки той зае 70-о място.

Извън финала остана и Марияна Узунова при жените, която не издържа на напрежението и сбърка на последния елемент на втората комбинация. Тя получи 44,190 точки за първата серия и 41,110 за втората, и със сбор от 85,300 точки се нареди на 46-а позиция.

Днес в индивидуално и синхрон стартират Микаела Христова, Антония Тодорова, Пресиян Въндев, Георги Георгиев  и Цветин Стоянов.

