Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Балкан срази дубъла на Левски (София)

Балкан срази дубъла на Левски (София)

  • 18 окт 2025 | 21:52
  • 454
  • 0
Балкан срази дубъла на Левски (София)

В Ботевград, местния Балкан надигра Левски II (София) с 4:1. Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините владееха инициативата през цялото време. Можеха да вкарат и още. Кристиан Белмустаков им даде преднина от дузпа, четвърт час след началото. След още толкова време, Калоян Бонев беше изведен срещу вратаря и удвои. 180 секунди по-късно, капитана на „сините“ Радостин Стоилов върна интригата – 2:1. Николай Метанов обаче реализира с глава в 63-ата минута. По-същия начин, в 83-ата се разписа и Цветослав Поповчев за окончателното 4:1.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Мездра) подчини Бдин

Локо (Мездра) подчини Бдин

  • 18 окт 2025 | 22:03
  • 347
  • 0
Без голове в Герман

Без голове в Герман

  • 18 окт 2025 | 21:43
  • 476
  • 0
Марица (Пловдив) обърна Гигант

Марица (Пловдив) обърна Гигант

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 629
  • 0
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 9391
  • 12
Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
  • 6599
  • 0
Черноморец (Балчик) се утвърди на върха

Черноморец (Балчик) се утвърди на върха

  • 18 окт 2025 | 21:16
  • 530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 48958
  • 173
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 31947
  • 15
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 11794
  • 8
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 42880
  • 123
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 15736
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 9391
  • 12