Балкан срази дубъла на Левски (София)

В Ботевград, местния Балкан надигра Левски II (София) с 4:1. Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините владееха инициативата през цялото време. Можеха да вкарат и още. Кристиан Белмустаков им даде преднина от дузпа, четвърт час след началото. След още толкова време, Калоян Бонев беше изведен срещу вратаря и удвои. 180 секунди по-късно, капитана на „сините“ Радостин Стоилов върна интригата – 2:1. Николай Метанов обаче реализира с глава в 63-ата минута. По-същия начин, в 83-ата се разписа и Цветослав Поповчев за окончателното 4:1.